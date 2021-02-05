В Саратове начинают охоту на пьяных водителей

В Саратове вновь пройдет профилактический рейд «Нетрезвый водитель».

Как сообщили «КП-Саратов» в ОГИБДД города, инспекторы будут проверять автомобилистов 5 и 6 февраля.

За пьяное вождение или отказ от освидетельствования водителя могут оштрафовать на 30 тыс. рублей или лишить прав на два года.

- Последствия нетрезвой поездки могут быть трагическими, ведь пьяный водитель представляет собой большую угрозу для всех окружающих — пассажиров, пешеходов и других водителей. О фактах управления водителями транспортным средством в состоянии опьянения незамедлительно сообщать в службу 02 (102 с мобильного телефона) — призвали в ОГИБДД.

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