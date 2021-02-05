В Балашове убийцу полуторагодовалого ребенка отправили в колонию пожизненно

Мужчину приговорили к пожизненному сроку Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Балашове Саратовской области вынесен приговор 23-летнему мужчине, убившему сына сожительницы.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его также признали виновным в истязании и угрозе убить свою сожительницу.

Установлено, что днем 24 марта пьяный житель дома на улице Шоссейная избил полуторагодовалого сына сожительницы. Он бил его кулаками по голове, а также схватил за ногу и с размаху ударил головой о кроватку. Малыш от травм скончался на месте.

В тот момент 20-летняя мать мальчика была на работе и узнала о случившемся только вечером. Однако сожитель пригрозил убить и ее, если она кому-то расскажет. Поэтому девушка дождалась, когда тот заснет, чтобы сообщить в полицию.

Во время расследования также было установлено, что в феврале и марте 2020 года мужчина неоднократно избивал девушку и ребенка, издеваясь над ними физически и морально.

Суд отправил домашнего тирана в колонию особого режима пожизненно. Приговор не вступил в законную силу.

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