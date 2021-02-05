Николай Бондаренко хочет стать депутатом Государственной думы

Депутат Саратовской областной думы Николай Бондаренко выразил желание участвовать в выборах в Государственную думу.

Об этом он заявил на пресс-конференции 5 февраля.

По словам Бондаренко, ему для этого нужно одобрение партии КПРФ. Предположительно, он может баллотироваться от Балаковского одномандатного округа.

Напомним, выборы должны пройти в сентябре 2021 года.

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