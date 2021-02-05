Спасатели достали из колодца в Ленинском районе Саратова двух мужчин

. Фото: Саратовская областная служба спасения

Спасатели около часа ночи 5 февраля достали из колодца на проспекте 50 лет Октября в Ленинском районе Саратова двух мужчин.

Прибывшие сотрудники областной и городской служб спасения по лестнице спустились вниз и достали с высоты около трех метров наружу 35-летнего и 46-летнего мужчин.

. Фото: Саратовская областная служба спасения

Их осмотрел медик, ехать в больницу граждане отказались.

Обстоятельства выясняются.

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