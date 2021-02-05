Дмитрий Аяцков призывает не бояться прививки от коронавируса и обязательно пройти вакцинацию Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Бывший губернатор Саратовской области Дмитрий Аяцков сделал прививку от коронавируса.

Об этом он рассказал корреспонденту «КП-Саратов», подчеркнув, что перенес процедуру очень хорошо.

- Все прошло благополучно, без каких-то последствий. Чувствую себя хорошо, на работоспособности ничуть не сказалось, — отметил Аяцков, отметивший в ноябре 2020 года 70-летний юбилей.

Дмитрий Аяцков рассказал, что первую прививку сделал в январе, 10 февраля подходит срок для второго укола. Процедуру он прошел в поликлинике №2, предварительно проконсультировавшись с первым заместителем министра здравоохранения Станиславом Шуваловым и главным врачом ГКБ №6 Владимиром Шульдяковым.

- До прививки был в голове какой-то страх из-за коронавируса, хотя я ношу маску, обрабатываю руки. А когда прошел вакцинацию, то беспокойство исчезло. Призываю всех делать прививку, не бояться. Нет никаких последствий, это как укус комара, как прививка от гриппа, — заявил он.

Он считает, что особенно вакцинация важна для старшего поколения.

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