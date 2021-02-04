Сельхозярмарки Саратова откроются в субботу

В Саратове будут работать сельхозярмарки Фото: Екатерина Семенова

В субботу на пяти рынках в Саратове будут работать сельскохозяйственные ярмарки.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве сельского хозяйства, ярмарки откроются в поселках Юбилейный, Комсомольский, Солнечный (на Топольчанской), Елшанка, а также на пересечении улиц Пензенская и Томская.

Саратовцы смогут купить овощи, мясо, рыбу, крупы, яйца, мед, хлебобулочные изделия и молочные продукты от производителей.

Ярмарки будут открыты с 8 до 16 часов.

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