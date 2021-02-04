Село в Саратовской области отправили на карантин из-за бешеной лисы

С 3 февраля в селе Скатовка объявили карантин из-за бешеной лисы, которая умерщвлена в личном подсобном хозяйстве в Школьном переулке, 2.

Об этом гласит постановление за подписью губернатора Саратовской области Валерия Радаева.

На местности проведут вакцинацию животных и подворный обход, чтобы выявить больных питомцев и умертвить их.

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