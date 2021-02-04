Саратовцам пока не запрещают носить тканевые маски

Одноразовые маски следует утилизировать Фото: Екатерина Семенова

Роспотребнадзор по Саратовской области не собирается запрещать тканевые маски.

Об этом на прошедшем 4 февраля брифинге в Минздраве сообщил начальник отдела эпидемиологического надзора Роспотребнадзора Игорь Вяткин.

При этом он отметил, что в быту можно носить тканевые маски, но в медучреждениях – именно медицинские.

Тканевые маски, так же как и одноразовые медицинские, можно носить не более двух часов. Вечером их надо обязательно стирать и утюжить.

Одноразовые следует утилизировать.

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