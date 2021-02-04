В Энгельсе горела квартира в трехэтажном доме
Фото: ГУ МЧС по Саратовской области
Из горящего дома в Энгельсе эвакуировали 40 человек.
- Никто не пострадал. Собственника квартиры на третьем этаже, где произошел пожар, спасли через окно по автолестнице, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе ГУ МЧС.
Напомним, возгорание произошло в трехэтажном доме №8 в Летном городке. Площадь пожара составила 30 кв. м. Причина выясняется, на месте работают дознаватели МЧС.
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