В Энгельсе горела квартира в трехэтажном доме Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

Из горящего дома в Энгельсе эвакуировали 40 человек.

- Никто не пострадал. Собственника квартиры на третьем этаже, где произошел пожар, спасли через окно по автолестнице, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе ГУ МЧС.

Напомним, возгорание произошло в трехэтажном доме №8 в Летном городке. Площадь пожара составила 30 кв. м. Причина выясняется, на месте работают дознаватели МЧС.

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