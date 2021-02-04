В Саратове рецидивист вынес с дачи газовую печь

В Волжском районе Саратова полиция раскрыла кражу печи.

- В отдел 7 января 2019 года обратилась 53-летняя женщина. По ее словам, в период с 18 ноября 2018 года по 7 января 2019-го кто-то из ее дачного дома украл газовую печь за 50 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.

Полицейские возбудили дело и спустя два года выяснили, что к преступлению причастен 54-летний следственно-арестованный за насильственные действия сексуального характера рецидивист.

Он признался, что сдал печь в пункт приема металла, а деньги потратил. Мужчину оставили в СИЗО.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.