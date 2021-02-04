В январе количество браков в Саратовской области выросло на 20%

За январь 2021 года поженились почти на 20% больше пар в Саратовской области, чем в 2020.

Как сообщили «КП-Саратов» в региональном Управлении по делам ЗАГС, в прошедшем месяце в брак вступили 640 пар, что на 19,8% больше показателя января прошлого года. Больше всего новых семей образовалось во Дворце бракосочетаний (98 свадеб), Ленинском (92) и Энгельсском (87) ЗАГСах.

- Близится зеркальная дата — 12.02.2021. В этот день зарегистрировать свой брак планируют почти 90 пар саратовцев. Также в День всех влюбленных пройдут регистрации брака во Дворце бракосочетаний и в Энгельсском ЗАГСе, — отметила руководитель ведомства.

Напомним, подать заявление можно через МФЦ, портал госуслуг и в отделах ЗАГС, но не позднее, чем за 30 дней до свадьбы.

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