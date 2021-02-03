На саратовской трассе «семерка» протаранила грузовик

Легковушка врезалась в грузовик Фото: ГИБДД по Саратовской области

На трассе Саратов — Пугачев — Энгельс — Волгоград вечером 3 февраля легковушка врезалась в «КамАЗ».

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, авария произошла примерно в 18 часов в Пугачевском районе.

По предварительной версии, 64-летний водитель ВАЗ-2107 протаранил стоящий на обочине грузовик. Мужчина был госпитализирован.

Госавтоинспекция выясняет обстоятельства аварии.

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