На саратовской трассе «семерка» протаранила грузовик

Легковушка врезалась в грузовик
Фото: ГИБДД по Саратовской области
На трассе Саратов — Пугачев — Энгельс — Волгоград вечером 3 февраля легковушка врезалась в «КамАЗ».
Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, авария произошла примерно в 18 часов в Пугачевском районе.
По предварительной версии, 64-летний водитель ВАЗ-2107 протаранил стоящий на обочине грузовик. Мужчина был госпитализирован.
Госавтоинспекция выясняет обстоятельства аварии.
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