В Вольске женщина за 12 тысяч рублей прописала у себя девятерых иностранцев

В Вольске осудили 28-летнюю местную жительницу за фиктивную прописку иностранцев в РФ.

- С 15 сентября по 23 октября 2020 года женщина за 12 тыс. рублей поставила на учет в принадлежащем ей жилом помещении девятерых иностранных граждан из стран ближнего зарубежья, но пускать их жить не намеревалась, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области.

Суд оштрафовал женщину на 6 тыс. рублей.

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