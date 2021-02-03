В Петровске мужчина убил брата и его приятеля из-за оскорбительных СМС девушки

Жителя Петровска отправили в колонию за двойное убийство Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Саратовской области осудили 28-летнего жителя Петровска. Его признали виновным в двойном убийстве с особой жестокостью, в том числе лица, осуществлявшего общественный долг.

- Около 18:30 23 июня 2020 года 28-летний мужчина пришел с приятелем к младшему брату, которому на тот момент было 27 лет, в дом на улице Гоголя в Петровске. Около подъезда старший высказал младшему претензии из-за того, что его сожительница отправляет будущей свекрови СМС с оскорблениями, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области.

Братья поссорились, 27-летний зашел домой, взял нож, выбежал во двор и два раза ударил им в спину. За потерпевшего попытался вступиться 29-летний приятель, но также получил лезвие в спину.

Обоих госпитализировали, но в больнице они скончались.

Злоумышленник попытался убежать, но полицейские задержали его по горячим следам.

Суд приговорил мужчину к 19 годам в колонии строгого режима и ограничили свободу на год.

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