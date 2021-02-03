При покупке зимней куртки жительница Саратова наткнулась на мошенницу из Красноярска

В Кировском районе Саратова 33-летняя женщина стала жертвой мошенницы при покупке одежды.

- В соцсети она нашла зимнюю куртку и решила приобрести ее за 13 999 рублей. Продавец интернет-магазина скинула номер банковской карты, на которую потерпевшая перевела деньги, но куртки не дождалась, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.

Полицейские, к которым пришла женщина, возбудили дело за мошенничество и нашли подозреваемую. Ей оказалась 25-летняя уроженка Красноярска. Она призналась, что потратила деньги на личные нужды. Гражданке выписали подписку о невыезде.

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