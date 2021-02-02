В Ртищеве прокуратура защитила первоклассников от лишних уроков

Школьники из Ртищева учились слишком много Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Ртищеве Саратовской области прокуратура нашла нарушения в школьном расписании.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, это нарушает санитарно-эпидемиологическое законодательство.

Оказалось, что на вторую четверть первоклассникам поставили в расписание по пять уроков в понедельник и вторник. У учеников 5-6 классов в среду было семь уроков. В целом среда и четверг были самыми насыщенными днями, в то время как пятница — облегченным.

При этом санитарные правила, вступившие в силу с 1 января, запрещают проводить более шести уроков у 5-6 классов, а среда и четверг должны быть облегченными днями. У первоклассников не может быть больше одного дня в неделю по пять уроков.

Директору школы объявлено прокурорское предостережение. Сейчас расписание уже переделано.

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