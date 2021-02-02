Саратовцы рассказали, по каким критериям выбирают место работы

Жители Саратовской области рассказали, по каким критериям, помимо зарплаты, выбирают место работы. Об этом в своем исследовании сообщили аналитики одного из сайтов для поиска места труда.
Важна оплата сверхурочного времени, возможности для карьерного роста — в основном для специалистов добывающей сферы, топ-менеджеров, госсектора. Удобное рабочее место, оплата обучения — для трудящихся в сфере управления персоналом. Нужен гибкий график и возможность работать из дома, если заболел.
Еще одним фактором назвали наличие в компании штатного психолога, с которым можно обсудить проблемы — об этом сообщили 5% респондентов. В основном это медработники.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.