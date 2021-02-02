Саратовским водителям напомнили про правила езды в туман

На Саратовскую область опять опустилась непогода, в том числе туман.
В Госавтоинспекции региона водителей просят ездить по городу с включенными ближними фарами и с соблюдением значительной дистанции.
- Лучше отказаться от обгона. Это один из самых опасных маневров в условиях недостаточной видимости, — отметили в ГИБДД.
Также нужно притормозить перед пешеходными переходами, остановками общественного транспорта. Особенно внимательными надо быть около школ и в местах массового нахождения граждан.
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