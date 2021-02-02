В балаковском селе внук переломал ребра 82-летней бабушке

Мужчина рассказал, как бил бабушку Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Балакове Саратовской области по обвинению в причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло смерть человека, арестован 32-летний житель села Натальино.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, ранее он уже был судим.

ЧП случилось в селе Натальино Фото: СУ СКР по Саратовской области

По версии следствия, вечером 25 января он пришел домой, где жила также его 82-летняя бабушка. Он принялся упрекать родственницу, что та не может обслуживать себя самостоятельно, а когда старушка пыталась оправдаться пожилым возрастом, то внук накинулся на нее с кулаками.

Он избил пенсионерку по голове и ударил ногой в грудь. После этого мужчина ушел, не потрудившись вызвать врача. Позже он вернулся и лег спать, а утром увидел, что бабушка мертва.

Мужчина сообщил об этом живущему рядом дяде, а тот вызвал полицию. Выяснилось, что причиной смерти стали множественные переломы ребер и пневмоторакс.

Свою вину мужчина признал, раскаялся и рассказал подробности случившегося. Сейчас он арестован.

Свою вину мужчина признал и раскаялся Фото: СУ СКР по Саратовской области

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