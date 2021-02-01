В Аткарске мужчина пришел в гости к другу и нашел его труп

Тело было найдено в частном доме в Аткарске
Фото: СУ СКР по Саратовской области
В Аткарске Саратовской области погиб 62-летний мужчина.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, тело 30 января нашел приятель умершего.
Предварительно установлено, что мужчина пришел к нему домой на 2-ю Товарную улицу, но на стук никто не открыл. Тогда знакомый зашел внутрь, благо дверь была не заперта, и увидел тело.
На место выезжали следователи СУ СКР, которые осмотрели труп. Сейчас ведется проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.
Следователи начали проверку
Фото: СУ СКР по Саратовской области
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