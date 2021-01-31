Панков: Название будущего ФОКа в Вольске выберем вместе с жителями

Депутат Государственной думы России Николай Панков на встрече с жителями Вольска обсудил строительство будущего ФОКа.

Как написал депутат в своем Instagram, вместе с вольчанами будет выбрано название спортивного объекта.

- Звучали разные предложения. Предлагаю жителям высказать свое мнение — как должен называться новый ФОК открытого типа в Вольске? Вместе выберем название.

Вольск не зря называют городом героев. 106 героев Советского Союза — уроженцы Вольской земли, их подвиг бессмертен. Думаю, и местный поисковый отряд под руководством Ольги Ивановны Шавыкиной даст свои предложения.

Также в этом году будут построены ФОК открытого типа в Пугачеве и в Саратове, в поселке Юбилейном. Их названия также выберем вместе с жителями, — написал Панков.

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