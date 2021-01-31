В Саратове студент хотел купить машину, но нарвался на мошенника

В Саратове жертвой мошенников стал 19-летний студент.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, юноша захотел купить машину, но лишился сбережений.

Объявление о продаже авто он нашел в соцсети и перевел продавцу 101,5 тыс. рублей. Однако машину так и не получил.

В Энгельсе 31-летний гражданин также отправил «продавцу» 25 тыс. рублей в качестве задатка за «Ладу Гранта», после чего мошенник снял объявление и перестал отвечать на вопросы.

Были возбуждены уголовные дела.

Полиция напоминает, если вы решили совершить покупку через Интернет, взвесьте все «за» и «против». Если сумма покупки большая, просите об оплате товара в отделении службы доставки (наложенный платеж). Не делайте предоплат, даже частичных, когда продавец требует денег, обещая взамен оставить за вами приглянувшуюся вещь.

Помните, что если покупатель или продавец просит для внесения задатка продиктовать номер карты, а затем код, поступивший в смс-сообщении — это мошенник!

Никому не передавайте информацию, размещенную на обратной стороне вашей банковской карты, а также коды, которые приходят вам на телефон в смс-сообщениях.

Обо всех фактах мошенничества сообщайте в ближайший отдел полиции или по телефону «02» (по мобильному телефону — «102»).

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