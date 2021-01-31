В Саратовской области сокращено 500 коек в ковидных госпиталях

Сокращается число ковидных коек в Саратовской области

В Саратовской области в ковидных госпиталях действуют 3 908 коек.

Как сообщил в своем Instagram председатель правительства области Роман Бусаргин, при этом около 20% из них свободны.

В связи с сокращением числа пациентов, постепенно идет перепрофилирование ковидных коек под обычные. Уже сокращено порядка 500.

- Сокращаются только койки «легкого» профиля, все реанимационные остаются. Работа в этом направлении продолжится, если ситуация с заболеваемостью останется стабильной или будет улучшаться. Все учреждения готовы в течение суток вернуться к борьбе с новой коронавирусной инфекцией в случае необходимости, — подчеркнул Роман Бусаргин.

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