Желание бесплатно взять йорка обернулось для саратовца потерей 12 тысяч рублей

В Саратове интернет-мошенники обманули двух человек — мужчину и женщину.

- В Волжском районе 67-летняя гражданка лишилась 24 тыс. рублей. Она разместила объявление о продаже частного дома. Вскоре с ней связался потенциальный покупатель и попросил номер карты для перевода задатка. Вскоре пенсионерка получила СМС о якобы зачислении денег, а потом повторный звонок о неизвестных о просьбе вернуть их обратно из-за ошибочного перевода, — сообщили «КП-Саратов» в городском УМВД.

Женщина сняла деньги и перевела по указанным счетам, тем самым потеряв свои личные средства.

Также лишился финансов 26-летний житель Фрунзенского района. Он в интернете нашел объявление о передаче в добрые руки щенка породы йорк. В мессенджере мужчина списался с продавцом, тот сообщил, что нужно будет взять на себя расходы по перевозке собаки.

Саратовец перевел 12,4 тыс. рублей, после этого связь прекратилась.

Полицейские возбудили уголовные дела.

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