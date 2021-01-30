В Саратове водитель «Гранты» попал в больницу после ДТП с «Нивой»

На Соколовой столкнулись «Лада Гранта» и «Нива Шевроле» Фото: ГИБДД по Саратовской области

В Кировском районе Саратова вчера вечером, 29 января, столкнулись «Лада Гранта» и «Нива Шевроле».

- Авария случилась в 21:10 напротив Соколовой, 296. 22-летний водитель «Гранты», по предварительным данным, врезался в «Ниву Шевроле», которой управлял 42-летний мужчина, — сообщили «КП-Саратов» в областной Госавтоинспекции.

Виновника аварии госпитализировали с травмами.

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