Передача «Следствие вели...» расскажет о громком убийстве в Балашовском районе

Съемочная группа пообщалась с ветеранами милиции и прокуратуры. Фото МО МВД России "Балашовский" ПРЕСС - ЦЕНТР

Один из будущих выпусков телевизионной передачи «Следствие вели...» с Леонидом Каневским будет посвящен громкому убийству в Балашовском районе.

Как сообщили «КП-Саратов» в УМВД «Балашовский», преступление было совершено в 80-х годах.

Участники съемочной группы посетили пресс-центр Балашовского управления полиции, пообщались с ветеранами: Николаем Митрюшкиным, бывшим начальником уголовного розыска, и Евгением Гоголевым, который ранее работал следователем прокуратуры района и первым выезжал на место преступления.

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