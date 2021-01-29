Бывший сотрудник сотовой компании в Саратове второй раз попался на нарушении тайны звонков

В Саратовской области за нарушение тайны телефонных переговоров будут судить 23-летнего парня.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, ранее он работал в филиале сотовой компании. Используя служебное положение, молодой человек с июля по декабрь 2019 года получил доступ к телефонным переговорам 23 человек и пользовался информацией в личных целях.
Преступление было выявлено сотрудниками УФСБ.
Свою вину мужчина признал.
Примечательно, что ранее молодого человека уже судили за аналогичное преступление. Тогда он раскрыл тайну переговоров одного абонента и был оштрафован на 60 тыс. рублей.
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