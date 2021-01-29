Воспитатель детсада №183 из Саратова поборется за звание лучшего в России

Елена Никитина, воспитатель детсада №183 в Саратове

Елена Никитина из Саратова поборется за звание «Воспитатель года России – 2020».

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве образования, она работает в детском саду №183.

Заключительный этап Всероссийского конкурса пройдет с 10 по 15 февраля в Перми. Участие в нем примут 80 воспитателей из разных уголков страны. Их ждут четыре испытания: «Моя педагогическая находка», «Педагогическое мероприятие с детьми», «Мастер-класс» и «Ток-шоу».

Имена победителей станут известны на торжественной церемонии 14 февраля.

Участникам конкурса предстоят испытания

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