В Горном умер пациент больницы с пробитой головой

Погибшим оказался житель поселка Горный Фото: СУ СКР по Саратовской области

В поселке Горный Саратовской области задержан 21-летний парень.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, что повлекло смерть потерпевшего.

Ранее, около полуночи 27 января, в больницу был доставлен 33-летний житель Горного. Тяжелая травма головы оказалась несовместима с жизнью, и утром 28 января он умер.

Было возбуждено уголовное дело. Задержан подозреваемый, с ним проводятся следственные действия и решается вопрос о мере пресечения.

Мужчина был госпитализирован с травмой головы Фото: СУ СКР по Саратовской области

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