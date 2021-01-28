В пятницу саратовцев ждет снег, гололед и густой туман

В Саратове завтра, 29 января, ожидается густой туман и гололедица.

- Ночью будет идти слабый снег, а днем небольшой и мокрый. Видимость при тумане составит 500 метров и менее, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе мэрии.

Температура ночью в городе может опуститься до -7 градусов, а днем поднимется до 0.

В мэрии предупреждают о повышении риска возникновения ДТП.

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