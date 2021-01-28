В Саратове вечером выгорел салон «десятки»

Салон автомобиля выгорел Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

В Ленинском районе Саратова вчера вечером, 27 января, сгорел салон ВАЗ-2110.

- Пожар случился на улице Зои Космодемьянской. Сигнал поступил в 20:43, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС области.

Площадь возгорания составила 1 кв. м. Автомобиль тушил один пожарный расчет.

Площадь пожара составила 1 кв. м Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

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