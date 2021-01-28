Женщина с сыном отравились дымом на пожаре в Энгельсе

В Энгельсе Саратовской области вчера, 27 января, случился пожар.

- На улице Пойменная горел частный дом. Площадь пожара составила 7 кв. м, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона.

В больницу с отравление продуктами горения отвезли 63-летнюю женщину и ее 42-летнего сына. После медосмотра их отпустили домой.

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