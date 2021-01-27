В ПФО сократилось число краж и грабежей на транспорте

Фото пресс-службы Приволжского ЛУ МВД России на транспорте

В ПФО транспортные полицейские подвели итоги 2020 года.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе Приволжского ЛУ МВД России на транспорте, в ПФО за год было зарегистрировано более 42 тыс. заявлений о преступлениях.

При этом число тяжких и особо тяжких преступлений в общественных местах сократилось на 22%. На 27% стало меньше краж, на 36% - грабежей.

Из оборота было изъято 60 кг наркотиков.

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