Опубликовано видео УФСБ о задержании полицейского-взяточника из Энгельса

Опубликовано оперативное видео УФСБ по Саратовской области о задержании полицейского из Энгельса.

Как ранее сообщала «КП-Саратов», его признали виновным в получении взятки.

Следователи СУ СКР региона и суд установили, что сотрудник полиции получил 60 тыс. рублей за то, чтобы приостановить расследование уголовного дела о ДТП в Воскресенском районе. Однако во время передачи денег был задержан.

Суд отправил его в колонию общего режима на полтора года.

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