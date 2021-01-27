Психиатры рассказали про саратовцев, которые до сих пор боятся выходить на улицу

В "КП-Саратов" обсудили психическое здоровье жителей Фото: Мария Франко

Врач-психиатр ГУЗ «Саратовский городской психоневрологический диспансер» Ирина Удовенко на пресс-конференции в «КП-Саратов» рассказала о росте числа депрессивных и тревожных расстройств, а также панических атак у жителей области.

По ее словам, за три недели января к ней на прием пришли 23 человека, перенесших коронавирус. Выросло число телефонных консультаций, причем количество обращений стало больше после снятия ограничений.

- Многие жалуются на «туман в голове», нарушение памяти, внимания и социальных связей, — отметила она.

Ирина Удовенко Фото: Мария Франко

Дарья Евстафьева, врач-психиатр центра Современной психотерапии, рассказала, что сейчас очень много пациентов, которые боятся выходить на улицу. Они, например, даже еду заказывают через интернет.

Ее коллега, медицинский психолог, психотерапевт центра Современной психотерапии Лилия Керимова, рассказала, что выросло число онлайн-обращений. На первый план у людей вышли экзистенциальные проблемы: что делать и чем теперь заниматься (в случае потери работы).

Лилия Керимова и Дарья Евстафьева Фото: Мария Франко

Про осеннюю и весеннюю депрессию поведал председатель Гильдии психологов и педагогов Сергей Саратовский. По его словам, ею чаще всего страдают взрослые люди. Дети адаптировались к дистанционному общению и учебе достаточно быстро, а родителям такая ситуация оказалась в новинку, поэтому приходится часто заниматься консультированием семей с детьми.

Сергей Саратовский Фото: Мария Франко

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