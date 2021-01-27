Слесарь в Саратове украл из магазина алмазные коронки по бетону

В Заводском районе Саратова полицейские задержали подозреваемого в краже.

- Представитель магазина на улице Верхняя 20 декабря обратился в отдел. Днем 14 декабря с витрины торгового зала неизвестный украл алмазные коронки по бетону на сумму 2 548 рублей, — сообщили «КП-Саратов» в областном ГУ МВД.

В отделе возбудили уголовное дело и задержали 43-летнего слесаря из Энгельса. Ранее он привлекался множество раз за кражи.

Свою вину он признал, но оказалось, что коронки успел продать на Сенном рынке. Ему выписали подписку о невыезде.

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