Почти 800 медиков скорой помощи в Саратове бесплатно ездят на трамваях и троллейбусах

Более 800 сотрудников городской станции скорой помощи и их семьи воспользовались мерами социальной поддержки.

- От платы за проезд в трамваях и троллейбусах освобождены 777 человек. Еще 30 медработников бесплатно водят своих детей в детсады, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе мэрии.

Главврач городской станции скорой медицинской помощи Олег Андрущенко заявил, что меры поддержки получают все сотрудники учреждения.

Напомним, льготы, принятые по инициативе главы города Михаила Исаева, утвердили в Саратовской городской думе в ноябре 2020 года.

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