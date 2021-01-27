Почти 800 медиков скорой помощи в Саратове бесплатно ездят на трамваях и троллейбусах

Более 800 сотрудников городской станции скорой помощи и их семьи воспользовались мерами социальной поддержки.
- От платы за проезд в трамваях и троллейбусах освобождены 777 человек. Еще 30 медработников бесплатно водят своих детей в детсады, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе мэрии.
Главврач городской станции скорой медицинской помощи Олег Андрущенко заявил, что меры поддержки получают все сотрудники учреждения.
Напомним, льготы, принятые по инициативе главы города Михаила Исаева, утвердили в Саратовской городской думе в ноябре 2020 года.
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