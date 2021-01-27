В Ершове продавца немаркированного алкоголя и табака оштрафовали на полмиллиона

В Ершове Саратовской области местного жителя осудили за торговлю в крупном размере немаркированным алкоголем и табаком и в качестве дополнительного наказания оштрафовали на полмиллиона рублей

- Должник бездействовал и не выплачивал деньги. Приставы установили, что у него есть открытые расчетные счета, с них взыскали средства, а на транспорт мужчина вынесено постановление о запрете на регистрационные действия, — сообщили «КП-Саратов» в УФССП по Саратовской области.

Только после предупреждения об уголовной ответственности мужчина нашел деньги и погасил долг.

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