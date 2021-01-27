В Саратове ГИБДД два дня будет особо внимательно следить за перекрестками

В Саратове 27 и 29 января пройдет профилактическое мероприятие «Перекресток».

Как сообщили «КП-Саратов» в городской Госавтоинспекции, оно направлено на снижение числа ДТП, связанных с нарушением правил проезда перекрестков.

Сотрудники ГИБДД будут следить, не проезжают ли автомобилисты на красный сигнал светофора, останавливаются ли перед стоп-линией, не выезжают ли во время пробок на перекрестки и многое другое.

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