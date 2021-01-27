Дерево рухнуло на детскую площадку в Саратове

Дерево упало на детскую площадку. Фото соцсетей

В Ленинском районе Саратова дерево рухнуло на детскую площадку.

Как сообщают очевидцы в соцсетях, оно повредило газовую трубу.

Повреждена газовая труба. Фото соцсетей

ЧП случилось во дворе дома №122 по проспекту 50 лет Октября.

- Газовая магистраль в хлам. Хорошо, что никого не было на детской площадке, — написал автор поста.

В тот момент на площадке никого не было.Фото соцсетей

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