Две иномарки парализовали движение трамваев в Саратове

Трамваи стоят в обе стороны
Фото: Ольга Симонова
В Саратове парализовано движение трамваев №3 из-за ДТП.
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», на рельсах на пересечении улицы Техническая и проспекта 50 лет Октября в Кировском районе столкнулись две иномарки — Kia и Volkswagen.
Трамваи стоят уже не менее полутора часов в обе стороны.
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