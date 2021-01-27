Две иномарки парализовали движение трамваев в Саратове

Трамваи стоят в обе стороны Фото: Ольга Симонова

В Саратове парализовано движение трамваев №3 из-за ДТП.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», на рельсах на пересечении улицы Техническая и проспекта 50 лет Октября в Кировском районе столкнулись две иномарки — Kia и Volkswagen.

Трамваи стоят уже не менее полутора часов в обе стороны.

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