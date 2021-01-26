Роспотребнадзор: Ситуация с коронавирусом в Саратовской области стабилизировалась

Ольга Кожанова Фото: Александр Уриевский

В Саратовской области суточный показатель заболеваемости коронавирусом снизился за неделю с 11,1 до 10,2.

Как сообщила 26 января на заседании координационного совета глава регионального Роспотребнадзора Ольга Кожанова, также снизились темпы прироста заболеваемости, а коэффициент распространения — меньше единицы.

- Можно осторожно говорить о стабилизации эпидемиологической ситуации, но ни в коем случае нельзя прекращать комплекс противоэпидемических мер, — заявила Кожанова.

По ее словам, среди работающего населения заболеваемость COVID-19 снизилась на 21%. На это повлияли мероприятия на предприятиях.

Однако тестирование снизилось на 11,2% — 197 на 100 тыс. населения. В неделю проводится около 3 тыс. тестов.

Кроме того, снижается заболеваемость вирусами, за неделю зарегистрировано примерно 14 тыс. случаев ОРВИ. Гриппа не обнаружено.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.