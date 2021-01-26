В Солнечном-2 откроют новую школу к началу учебному года

Валерий Радаев осмотрел строящуюся школу в Солнечном-2 Фото: Пресс-служба губернатора Саратовской области

В поселке Солнечный-2 Саратова к 1 сентября должны открыть новую школу.

Сегодня, 26 января, губернатор Валерий Радаев осмотрел стройку учебного заведения на 1,1 тыс. мест в 11-м микрорайоне.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе главы региона, скоро начнется установка окон, монтаж систем электроснабжения, отопления. Стены уже готовы.

Закончить возведение школы должны к 1 августа. На учебное оборудование предусмотрено 70 млн рублей.

Валерий Радаев указал, что площадка вокруг бассейна небольшая и потребовал внести изменения в проект в части увеличения площади и расширения подходов ради безопасности детей.

- В этой школе большая потребность, потому что новый микрорайон большой, а соседние школы перегружены. Подрядчику и министерству образования нужно синхронизировать свои действия, чтобы уже 1 сентября сюда пришли учиться дети, — отметил губернатор.

Также, по его словам, с начала строительства в марте 2020 года выполнен значительный объем работы.

Школу хотят открыть к 1 сентября 2021 года Фото: Пресс-служба губернатора Саратовской области

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