В селе Старый Хопер тракториста затянуло в карданный вал

Мужчина погиб во время работы трактора
Фото: СУ СКР по Саратовской области
В Балашовском районе Саратовской области произошел смертельный несчастный случай.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, 49-летний мужчина погиб в селе Старый Хопер.
Мужчина работал на тракторе с тюковальней, принадлежавшем его односельчанину. 26 января он формировал тюки с сеном и соломой и случайно коснулся карданного вала, который вращался на высоких оборотах.
Мужчину затянуло в механизм, он погиб на месте.
Следователи осматривают место происшествия, опрашивают владельца транспорта и очевидцев, затребована документация.
По итогам проверки будет принято процессуальное решение.
Следователи начали проверку
Фото: СУ СКР по Саратовской области
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