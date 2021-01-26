В селе Старый Хопер тракториста затянуло в карданный вал

Мужчина погиб во время работы трактора Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Балашовском районе Саратовской области произошел смертельный несчастный случай.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, 49-летний мужчина погиб в селе Старый Хопер.

Мужчина работал на тракторе с тюковальней, принадлежавшем его односельчанину. 26 января он формировал тюки с сеном и соломой и случайно коснулся карданного вала, который вращался на высоких оборотах.

Мужчину затянуло в механизм, он погиб на месте.

Следователи осматривают место происшествия, опрашивают владельца транспорта и очевидцев, затребована документация.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Следователи начали проверку Фото: СУ СКР по Саратовской области

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