Пищевые предприятия Саратовской области могут получить льготы

В Саратовской области промышленные предприятия могут получить государственную поддержку.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве промышленности и энергетики региона, это могут быть льготные кредиты или субсидирование скидок на оборудование для пищевого и перерабатывающего производства.

- Для участия в программе покупателю нужно заключить договор о реализации оборудования. Кроме того, продукция должна обладать соответствующей документацией и иметь заключение о подтверждении производства промышленной продукции на территории России, — заявили в Минпроме.

Существует и программа льготного лизинга пищевого оборудования. Она предполагает субсидию лизинговым организациям. А кредитные организации получают компенсацию выпадающих доходов, если выдают займ на покупку спецтехники на определенных условиях.

Подробности можно узнать в министерстве промышленности и энергетики.

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