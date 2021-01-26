Саратовский Роспотребнадзор выразил соболезнования в связи со смертью ученого Евгения Беляева

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Вчера, 25 января, в возрасте 83 лет из жизни ушел ученый, академик Российской академии медико-технических наук и Международной академии информатизации, член-корреспондент РАМН, заслуженный врач РФ Евгений Беляев.

Он родился в поселке Песковка Кировской области, окончил факультет Пермского государственного медицинского института. Работал санитарным врачом, главным государственным санитарным врачом РСФСР, а потом и РФ.

С его именем связано проведение важных законов, которые определили новую роль санэпидслужбы, о предупреждении распространения ВИЧ и радиационной безопасности.

Имеются награды — «Знак Почета», четыре медали «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина» и другие.

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