В Саратовской области мужчина зарезал отчима и сел на 10 лет

В Пугачевском районе Саратовской области 37-летний мужчина убил своего отчима.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, суд признал его виновным и отправил в колонию строгого режима на 10 лет.

11 ноября 2020 года мужчина рассердился на 62-летнего отчима. Тот был пьян и обругал женщину, которая только что выписалась из больницы после инсульта. Она просила сына не уезжать на работу в другой регион и не оставлять ее наедине с ее сожителем, который будет пить, а помощи по хозяйству от него не дождешься.

В обиде за мать и отношение к ней мужчина взял на кухне нож и ударил отчима в шею. Когда тот скончался, он вызвал полицию и сознался.

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