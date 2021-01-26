Под Новый год с «КамАЗа» в Энгельсе вытащили два аккумулятора

В Энгельсе полиция раскрыла кражу аккумуляторов из большегруза.

- Днем 28 декабря в отдел обратился 38-летний мужчина. У него в период с 25 декабря кто-то украл из припаркованного на улице Льва Кассиля «КамАЗа» два аккумулятора, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.

Спустя почти месяц, 25 января, правоохранители задержали 29-летнего ранее судимого за кражу гражданина. Его допросили в качестве подозреваемого, и он признался в похищении батарей, но изъять их не удалось. Злоумышленнику выписали подписку о невыезде.

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