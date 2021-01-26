В Солнечном-2 мужчина и женщина натравливают стаффордширского терьера на собак

Стаффордширский терьер
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Жители поселка Солнечный-2 в Саратове возмущены агрессивной собакой и ее хозяевами.
Как сообщил анонимный пользователь в группе «Солнечный Саратов», это происходит, в частности, на улице Семенова.
По словам очевидцев, мужчина с женщиной гуляют со стаффордширским терьером, на котором нет ни поводка, ни намордника.
- Травят на собачек, с которыми гуляют женщины. Натравят и наблюдают, как хозяйка пытается спасти своего питомца. Оттаскивать начинают только тогда, когда на крики животного и хозяйки начинают обращать внимание прохожие, — говорится в сообщении.
Причем такое происходит почти ежедневно. Жители опасаются, что неадекватные хозяева пса могут натравливать его и на людей.
В комментариях участники группы возмутились подобным поведением граждан и рекомендуют обратиться в полицию. По словам пользователя Виктории Осокор, такое же происходит на улице Перспективная.
- Псина древняя, злющая, порвала уже кучу кошек. Хозяйка «алкашеской» внешности на замечания хамит, написали заявление, собираем подписи участковому, пусть примут меры, – рассказала она.
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