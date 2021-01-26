Саратовская промышленность за год выросла на 2%

Промпроизводство Саратовской области показало рост Фото: Екатерина Семенова

В Саратовской области по итогам 2020 года вырос индекс промышленного производства.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве промышленности и энергетики, он составил 102,8%.

Наибольший рост зафиксирован на предприятиях обрабатывающего производства — 104,4%.

На 3,8% вырос индекс производства в сфере обеспечения электроэнергией, газом и паром.

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